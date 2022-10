Alejandra Baigorria y Said Palao mantienen una sólida relación desde hace bastante tiempo y en diversas oportunidades se ha especulado que pronto podrían casarse y tener hijos; sin embargo, esto quedó descartado por la chica reality.

Pese a que anteriormente había manifestado su deseo por casarse y tener hijos con su pareja, la empresaria señaló que actualmente tiene mucho trabajo y que aumentar la familia sería muy complicado.

“Todo el mundo siempre dice: ‘la intensa de Alejandra, ella es la que se quiere casar y tener hijos’. Soy sincera, ahora estoy en una etapa de mi vida en la que tengo un montón de viajes, un montón de trabajo, estoy creciendo con una empresa que es internacional, entonces, tener hijos lo complicaría un poco”, señaló.

“Creo que es algo que ahorita no lo tengo tan presente porque no podría ponerme a organizar una boda. Y, al final, el casarse, que es algo que aprendí y que he visto por todo el mundo, es un papel, pero no es algo que te va a dar la seguridad de que te vas a quedar con esa persona para toda la vida. Ni un hijo ni una boda te amarran a tu pareja”, añadió Baigorria.

Por otro lado, Alejandra Baigorria y su padre participarán como invitados a un nuevo episodio de “En esta cocina... Mando yo”, el domingo 16 de octubre a las 7 p.m. El programa se emite a través de la señal de América Televisión.

