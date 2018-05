Alejandra Baigorria dijo esto sobre su nueva pareja

Alejandra Baigorria encontró un nuevo amor, pero esta vez ha dejado en claro que quiere alejarlo de las pantallas, pues no es un personaje público. La chica reality y empresaria indicó que a su nueva pareja no me interesa la televisión.

Bastante incómoda porque algunos medios difundieron el rostro de su nueva pareja, Alejandra Baigorria pidió respeto y recalcó que se encuentra feliz con su nueva relación.

“Él es una persona que no es del medio y no le interesa nada del medio. No tengo la necesidad de exponer”, indicó , dijo Alejandra Baigorria para Américxa Espectáculos.

Alejandra Baigorria comentó sobre el asedió de la prensa que sufrió su actual pareja, de aproximadamente 35 años, durante el concierto ‘Barrio latino’.

“De todas maneras le incomoda. Hay que ver si a una persona que no es del medio, se le puede tomar fotos. Ni si quiera pongo fotos en mi Instagram. A nosotros nada nos afecta, pero igual hay gente que va con otras intenciones. Él lo entiende. Lo quiero tener en mi mundo y no tengo interés de hacerlo público”, indicó Alejandra Baigorria.

La joven señaló que ya no volverá a exponer su vida privada. “Quiero cuidar mi relación. Estoy contenta y tranquila”, concluyó.