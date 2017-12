Alberto Fujimori: esto dijo Laura Bozzo sobre el indulto del exmandatario

Hasta el momento son varios personajes de la televisión nacional los se han manifestado respecto al indulto que recibió el exmandatario Alberto Fujimori por parte de Pedro Pablo Kuczynski(PPK).

Laura Bozzo usó su cuenta oficial de Twitter para mostrar su alegría por la liberación de Alberto Fujimori. Sin embargo, cuestionó a Kenji Fujimori.

“Siempre luché públicamente X la libertad de Fujimori, destruyó al terrorismo era inhumano tenerlo preso, pero jamás aceptaré el precio que pago Kenji de avalar la corrupción a cambio de su libertad que decepción”, escribió en su Twitter la autoproclamada “abogada de los pobres”.

Tra ello, retwiteó el siguiente mensaje a Keiko Fujimori. “No soy de Fuerza Popular,la política me asquea no vivo de ella al contrarío por meterme lo perdí todo,mi madre murió de depresión pero amo mi país y me duele ver la corrupción avalada por tu hermano, pregunto: ¿la victoria mayor de PPK no es haber destruido el fujimorismo?”.

