"After": mira el primer tráiler de la esperada película

Miles de fanáticos de la saga literaria “After” están más que felices con el estreno del primer tráiler de la adaptación cinematográfica. Anna Todd, creadora del fenómeno juvenil literario, cambió su vida de manera radical cuando su obra fue lanzada en 30 países, traducida en 15 idiomas y obtener más de 15 millones de dólares en ventas.

El primer tráiler de “After” fue lanzado hace unas horas y miles de seguidores se encuentran más que felices. La película estará protagonizada por Josephine Langford, hermana de Katherine Langford, recordada por su papel de Hannah Baker en 13 Reasons Why, y Hero Fiennes Tiffin, sobrino de Ralph Fiennes.

La trama. “After” trata de la historia de Tessa (Josephine Langford), quien es una estudiante muy dedicada, una hija responsable y novia fiel. El mundo de la joven cambia por completo al ingresar a la universidad y conocer al rebelde y misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin).

La película está siendo dirigida por Jenny Gage, cuenta con la participación de Josephine Langford (Siete deseos) como Tessa y Hero Fiennes Tiffin (Safe) como Hardin, además de Selma Blair (Mamá y papá), Jennifer Beals (El último magnate), Peter Gallagher (La navidad de las madres rebeldes) y Meadow Williams (Juego de ladrones: El atraco perfecto).

“After” hará su debut cinematográfico el 11 de abril del 2019.

This April, life will never be the same. WATCH the #AfterMovie Teaser Trailer now! pic.twitter.com/WbkqFeVnA1