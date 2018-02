Abogado de ‘Zorro’ Zupe: “Esta sentencia es abusiva y no tiene sentido”

Ricardo Zuñiga, más conocido como ‘Zorro’ Zupe, fue condenado a dos meses de prisión efectiva por el juicio de difamación que interpuso en su contra el futbolista peruano Carlos Zambrano.

Tras esta situación, el abogado de Ricardo Zuñiga, Alex Ramos, indicó para el programa ‘Amor de Verano’, que luchará por la libertad de su patrocinado y consideró que “la sentencia es abusiva y que no tiene sentido”.

“Vamos a dar pelea a esta sentencia. Yo estoy tranquilo porque sé que lo van a revocar, esta sentencia no tiene ningún sentido, cualquier persona con sentido común se va a dar cuenta que esta es una sentencia abusiva y que está fundado en prejuicios”, señaló el letrado Alex Ramos.

Por otro lado, la defensa de ‘Zorro’ Zupe en entrevista con Tilsa Lozano, señaló que su patrocinado se encuentra sorprendido por todo lo sucedido, sin embargo guarda la calma porque tiene las pruebas suficientes para recovar la sentencia.

“Él sigue sorprendido porque cree que es injusto, sin embargo está tranquilo. Vamos a dar pelea porque lo van a revocar, esta sentencia no tiene sentido, es abusiva”, finalizó el abogado Alex Ramos.

Respecto al penal donde iría ‘Zorro’ Zupe, el abogado Alex Ramos indicó que aún se desconoce, pero al parecer sería internado en ‘Ancón 2’.

“Mañana se sabría a qué penal será trasladado Ricardo Zuñiga. Aparentemente Ancón 2, penal de reos primarios”, comentó.

Cabe indicar que en el año 2016, el popular ‘Zorro’ Zupe señaló en ‘El valor de la verdad’ que Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa y dejó entrever que el futbolista tenía interés de conocerlo para que le presente a alguien.

“Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido… Posiblemente no lo descarto (que le presente a alguien) Nunca me dio nombres, nunca me dijo: ‘vente con una amiga”, señaló el mejor amigo de Tilsa Lozano.

Indudablemente esto generó molestia en el futbolista Carlos Zambrano, quien denunció a Ricardo Zuñiga por difamación. En estos momentos, el popular ‘Zorro’ Zupe se encuentra en la carceleta del Palacio de Justicia.