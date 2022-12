En el marco del Día Mundial de lucha contra el VIH, el Congreso de la República reconoció la gran labor que viene realizando Ernesto Pimentel por su lucha, fortaleza e impulso para que las personas puedan prevenir contagiarse con el virus.

En la sala José Faustino Sánchez Carrión del Parlamento, la figura de América TV recibió un diploma de reconocimiento por su contribución a la vida digna y los derechos en salud de las poblaciones vulnerables a consecuencia del VIH/Sida.

Este reconocimiento fue por parte de la presidenta de la Comisión de Salud y Población del Congreso, Elva Julón Irigoín, quien a través de su asistente, hizo entrega a Ernesto Pimentel.

Antes de este reconocimiento, Pimentel -como todos los años- salió el jueves a realizar una serie de actividades para que más personas tomen conciencia sobre realizarse un descarte para estar prevenidos.

Entre sus actividades, Ernesto por la mañana recorrió varios lugares de Lima, como la Estación Canaval y Moreyra (San Isidro), el Parque Pedro Ruiz Gallo (Lince), Parque Cervantes (Centro de Lima), Parque San José (Jesús María), entre otros.

Además, estuvo en la Alameda de 28 de Julio, en donde se realizó una feria gratuita informando sobre la prevención del VIH. A ello, se sumó un show con varios artistas del medio para incentivar al público a realizarse su diagnóstico.

En dicha feria, estuvo la ministra de Salud, Kelly Portalatino, quien reconoció y felicitó el compromiso de Ernesto Pimentel por ser un referente en la lucha contra el VIH.

“Hace muchos años era muy caro y difícil tener acceso a tratamientos, por ende, las posibilidades de vida eran muy complicadas, pero hoy el nivel de esperanza es otra si se hacen un diagnóstico a tiempo, con esto podremos ponernos todas las metas y alcanzarlas”, refirió el actor que da vida a la Chola Chabuca.

Asimismo, Pimentel sostuvo que durante todos estos años no se dio por vencido contra el VIH. “Aunque no soy un referente, quiero que me vean que jamás me di por vencido. Muchos podemos salir adelante. Sería bueno que todos los años se hagan un chequeo”, expresó.

En ese sentido, el actor cómico pidió a la población a realizarse diagnósticos para estar prevenidos.

Coco Marusix en el Día Mundial de la lucha contra el sida

DATOS SOBRE EL VIH

Según el Minsa, hay 98,000 personas viviendo con el VIH (PVV), las cuales se encuentran en todas las regiones del país. Tenemos una epidemia concentrada, con una prevalencia baja en población general (0.3%), pero elevada en las poblaciones clave (10% en Hombres que tienen sexo con hombres, 31% en mujeres transgénero) y en otras poblaciones vulnerables, como las poblaciones indígenas amazónicas (1.8% en la población awajún) y migrante venezolana (0.6%)

Lima y Callao reportan el 47.9% de los casos, y las zonas urbanas de las regiones de la costa y selva son las que presentan el mayor número de casos. El país garantiza el acceso universal y gratuito al diagnóstico, atención integral y tratamiento antirretroviral para todas las personas viviendo con VIH en el territorio nacional.

