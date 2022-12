Gino Pesaressi se encuentra ultimando detalles de la presentación que ofrecerá en la final de “El Gran Show” este sábado 10 de diciembre, y previo a su participación en la última gala, el ex ‘Guerrero se animó a confesar que el amor volvió a tocar su puerta.

“Soy una persona difícil de enamorar, y más después de algunas experiencias, uno se vuelve más selectivo con lo que quiere y pensé este año cerrarlo como los otros, pero el destino no lo quiso así. Estoy en una etapa muy bonita, súper tranquilo y feliz, recién la he conocido, ella no es del medio, así que está bien difícil que la conozcan, no le gusta lo mediático pero, definitivamente tarde o temprano va a ser parte de este mundo porque es mi mundo”, señaló el exintegrante de “Esto es Guerra”.

El modelo, quien tiene una hija con Mariana Vértiz, no descartó la posibilidad de agrandar su familia, aunque reconoció que el matrimonio no es su prioridad.

“(¿Te gustaría casarte?) El matrimonio, no tanto, pero creo que es una ceremonia muy bonita y es algo que complementa mucho lo que una chica quiere, y si es que es un sueño para ella, me gustaría ser parte de eso. También siempre he planeado tener 3 hijos, o tener por lo menos una parejita, mi hija sabe que siempre he querido buscarle un hermanito, sería ideal un varoncito para la parejita”, agregó.

Sobre su participación en la final de “El Gran Show”, Gino Pesaressi adelantó que presentará tres bailes, entre ellos un ritmo folclórico junto a dos danzantes de tijeras. Él no descarta llevarse la copa de esta temporada.

“Es mi sueño, estoy proyectado y estoy muy mentalizado para poder llevarme la copa, sé que aquí hay competidores muy buenos que se han esforzado desde el día uno, pero yo he venido a demostrar por qué puedo llevarme esa copa y vamos a demostrarlo este sábado. Tengo las condiciones para volver a llevarme esa copa, ¡voy con todo!”, acotó.

