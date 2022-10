Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, aprovechó la visita que hizo Tilsa Lozano este jueves al set de “América Hoy” para pedirle que lo invite a su matrimonio con Jackson Mora.

Sin embargo, el integrante del programa “América Hoy” se llevó una gran sorpresa cuando la modelo le aclaró en pleno programa en vivo que no le dará un parte de su boda porque será una ceremonia privada.

“¿Cómo van los preparativos Tilsa?”, fue lo primero que le preguntó Ethel Pozo al ver a Tilsa, quien respondió: “Tú sabes que los últimos días son los peores”.

Tras ello, Edson Dávila pidió la palabra y se dirigió a Tilsa. “Tilsita más bien para cuándo el parte”, preguntó ‘Giselo’ sin imaginar que le darían un contundente no como respuesta.

“Ya te he dicho que no te voy a invitar. Yo he dicho públicamente que es una boda íntima. Ethel me entiende. A ustedes los invitaron porque trabajan con ella porque sino no los invitaba”, enfatizó la juez de “El Gran Show”.

Finalmente, Edson Dávila le hizo una advertencia a la modelo y exconductora de televisión “Tilsa si quieres que tu boda sea comentada, invitamos a todos, sino vas a pasar desapercibida”, puntualizó.

Edson pide invitación a boda y Tilsa lo chotea EN VIVO: "Ya te dije que no te voy a invitar"

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano sobre Jackson Mora: “Creo que se parece más a Shrek que al ‘Príncipe azul’”

Tilsa Lozano sobre Jackson Mora: “Creo que se parece más a Shrek que al ‘Príncipe azul’”