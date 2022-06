La controvertida vida de la cantante norteamericana Billie Holiday será llevada a los escenarios con el espectáculo teatral “El ocaso de una estrella”, protagonizado por la actriz Ebelin Ortiz.

El espectáculo teatral es producido por Carlos Arana y cuenta con la dirección de Mateo Chiarella. El público podrá ser testigo de la obra a partir del 16 de julio en el Teatro Ricardo Blume, del distrito de Jesús María.

“El ocaso de una estrella”, escrita por el dramaturgo Lanie Robertson, hace un recorrido por la vida de la famosa cantante de jazz Billie Holiday quien a través de catorce canciones nos cuenta la difícil situación que venía atravesando en esos momentos, casi los últimos de su existencia. Es una coproducción de Aranwa Teatro y Carlos Arana.

El título original de la puesta en escena es “Lady Day at the Emerson’s Bar and Grill”, y ha llegado a exhibirse en distintos países, recogiendo las mejores críticas en cada uno de ellos. Incluso fue filmada y transmitida por HBO en el 2016, obteniendo una gran recepción. La producción en Lima es la primera versión en español y a nivel latinoamericano.

Entre los numerosos reconocimientos que ha obtenido figuran los Tony Awards, Drama Desk Award y Outer Critics Circle Awards, y nominaciones al Emmy Award y Screen Actors Guild Award.

La sola mención de su nombre evoca en su público la imagen de una cantante de jazz, de prodigiosa voz y vida turbulenta, pero que se ha convertido en una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical, junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald.

“El ocaso de una estrella” va del 16 de julio al 23 de octubre del 2022, los jueves, viernes, sábados y lunes a las 8 de la noche; y los domingos a las 7 de la noche en el Teatro Ricardo Blume, de Jesús María (Jr. Huiracocha 2160). Las entradas están a la venta en Teleticket.

