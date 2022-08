Rodrigo González y Gigi Mitre arrancaron la edición de este viernes 5 de agosto de “Amor y Fuego” refiriéndose a Diego Bertie, quien falleció tras caer del piso 14 de su departamento ubicado en el distrito de Miraflores.

“Hoy nos ha despertado una noticia muy triste para todas las personas que durante décadas hemos acompañado el gran talento para lo que emprendieran, bueno, notable en lo suyo. Un verdadero artista que nos dejó hoy por causas que no sabemos”, dijo al inicio el popular ‘Peluchín’.

“Hace un mes estuvo aquí en el show y lo vimos contento, tranquilo, feliz. Un Diego Bertie que se dejaba ver porque durante mucho tiempo hemos conocido de él por sus actuaciones y papeles, pero poco como persona. Se mostró más tranquilo, más abierto, contento, relajado, sin tanto problema para hablar de ciertas cosas”, acotó el compañero de Gigi Mitre.

En otro momento, Rodrigo se animó a revelar que mantuvo comunicación con el actor y cantante nacional en más de una oportunidad.

“Yo ya había hablado con él algunas veces por teléfono y él veía el show, disfrutaba mucho lo que veía. Incluso me daba recomendaciones de películas, una persona especial, sensible”, reveló.

Además, confesó que el intérprete de “Qué difícil es amar” le mostró su apoyo cuando varios efectivos policiales llegaron hasta las instalaciones de Willax TV para intervenirlo.

“Les cuento algo que no les había dicho. Un viernes como hoy, 3 de junio, el día que no aparecí en el show porque me estaban persiguiendo, él me manda un mensaje y me dice: ‘Ánimos, mi Rodri. No te dejes, te quiero mucho, abrazos inmensos, sabes que tienes un amigo’. (…) Eso es algo que no mucha gente hace, es algo que revela la gran persona que fue Diego Bertie, además del gran cantante, actor. Una pena, descansa en paz”, confesó.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Bertie muestra su casa con vista al mar y presenta a su nana

Diego Bertie muestra su casa con vista al mar y presenta a su nana