En una entrevista para el canal de YouTube “Preguntas que arden”, conducido por Christopher Gianotti, la cantante Daniela Darcourt se sinceró y dijo que no le ha ido bien en el amor, incluso contó que le han engañado en su propia cara.

La salsera comentó que debido a su trabajo nocturno, como cantante y bailarina, es muy difícil encontrar a alguien que comprenda sus horarios y se adapte realmente a su estilo de vida.

“Mi carrera es muy tediosa, soy músico, bailarina, vivo en el mundo nocturno hace muchísimos años y que alguien se adapte realmente y comprenda, quiera asumir el hecho de estar con alguien que la mayor cantidad de su tiempo la pasa trabajando en un horario invertido, no sucede”, dijo la cantante de salsa.

Daniela Darcourt reveló que sus parejas han sido del ámbito artístico; sin embargo, son quienes más la han juzgado. “He estado con bailarines, he salido con músicos también y cuando dicen que un artista debe estar con otro artista no necesariamente tiene que ser así, porque inclusive son los que más te juzgan y pretenden adaptarte a su manera de pensar y lo he abortado, justamente por esa razón”, indicó la artista.

La intérprete de “Señor Mentira” se describió como una persona muy romántica, además confesó que en algún momento se ha cegado con sus exparejas. “Me han tratado malísimo, me han engañado en mi cara, soy bien tonta cuando me enamoro, soy muy romántica hasta cierto punto de cegarme y ahí es donde uno comete muchos errores. Romantizas tanto tu relación, idealizas muchas cosas. Y cuando uno espera y no recibe lo que quisiera, también la pasa mal”, señaló Darcourt

Sin embargo, Darcourt ahora se considera una mujer sana y lista para un nuevo amor. “Hoy por hoy, estoy sana y estoy lista para realmente estar con alguien y quererlo mucho, que no pague mis errores. Estoy lista para demostrarle que todavía creo en un amor sano, que quiere complementar al otro”, dijo la salsera.

