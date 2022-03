¡Por fin se confirma la noticia! No te pierdas la oportunidad de comprar tus entradas para ver a una de las más famosas bandas de rock de todos los tiempos. Mañana 23 de marzo sale en preventa los boletos para ver a Guns N’ Roses en Chile. La banda estadounidense anunció su ‘South American Tour 2022′,continuación de su gira ‘Not in This Lifetime Tour’ en Estados Unidos que fue su regreso a los escenarios. Es así como la agrupación confirmó su paso por América del Sur. Por ello, en esta nota te contamos todos los detalles para que no te quedes sin tu entradas a este inolvidable concierto.

Guns N’ Roses vuelve con uno de sus más grandes shows en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. Este 5 de octubre volveremos a ver a Axl Rose, Slash y Duff McKagan quienes regresarán al país sureño luego de cinco años desde su último concierto. Su última visita fue en septiembre de 2017 en el Estadio Monumental junto a The Who.

Este espectáculo es uno de los más esperados para los miembros de la banda ya que cumplen más de 30 años de existencia. Sus seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de una presentación en el Estadio Nacional donde podrán escuchar sus más conocidos éxitos con éxitos como “Welcome to the jungle”, “Sweet child o’ mine”, “November rain”, “You could be mine”, “Paradise city”, “Civil war”, “Patience”, “Don´t cry” y “It’s so easy”. Son más de 20 canciones en las que Guns N Roses repasará sus más grandes himnos del rock.

Guns N’ Roses en Chile: ¿cuándo saldrán a la venta las entradas para el concierto?

Una de las bandas icónicas del rock, Guns N Roses volverá a Chile el miércoles 5 de octubre en el Estadio Nacional. Otra de las sorpresas es que la banda será acompañada por Molotov, quienes serán los teloneros del concierto.

La noticia que emociona más a los fanáticos es que tendrán una fecha exclusiva para la preventa de entradas. El FanClub oficial de Guns N Roses en Chile comenzará el miércoles 23 de marzo a las 11:00 horas. Por otra parte, la venta general será el jueves 24 de marzo a la misma hora. En ambas modalidades puedes acceder a un 20% de descuento pagando con la tarjeta BCI.

¿Dónde comprar los boletos para Guns N’ Roses en Chile 2022?

Este concierto es muy esperado por los seguidores de la banda. La preventa y venta general comenzará el miércoles 23 y jueves 24 de marzo, respectivamente, a las 11:00 horas, a través de PuntoTicket. Los precios varían de acuerdo a las zonas del aforo del concierto. A continuación, te mostramos cada uno de los precios generales y con descuentos usando tarjeta BCI.

Preventa Guns N’ Roses en Chile 2022: precios de las entradas y a qué hora inicia la venta de boletos (Foto: captura/PuntoTicket).

TE PUEDE INTERESAR