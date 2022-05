El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro definitivo de la música y confirmó las fechas de su última gira de conciertos. En varios países que forman parte del tour del reguetonero ya se realizaron la venta de entradas para los conciertos. Sin embargo, en Chile todavía no se sabía la fecha de venta de boletos pero ya tenemos un anuncio oficial sobre la preventa. No te pierdas todos los detalles en esta nota.

El primer artista urbano latino en entrar al Salón de la Fama de Billboard, luego de 32 años de carrera anuncia su retiro de la música. Una de las más impactantes noticias en el mundo de la música es el retiro de uno de los más grandes reguetoneros, Daddy Yankee. Muchos fanáticos tienen sentimientos encontrados ya que dentro de este anuncio también compartió su última gira musical, ‘La Última Vuelta World Tour’. Y Chile forma parte de la lista dentro de este tour. Por eso en esta nota te contamos todos los detalles para que puedas comprar tus entradas para el concierto del ‘Big Boss’.

Daddy Yankee en Chile: ¿cuándo saldrán a la venta las entradas para el concierto?

En el anucio de su despedida cofirma una última gira en vivo por varios países del mundo. ‘La Última Vuelta World Tour’ visitará diversas países de Latinomérica como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Salvador, México y muchos más. Por fortuna de todos los fans, Chile también recibirá al más grande representante del género urbano en sus tierras.

Daddy Yankee realizará su último tour ‘La última vuelta’ y con esto se despedirá de sus fans de todo el mundo. En el país sureño, tendrá una fecha de concierto en la capital, Santiago de Chile. El intérprete de ‘Gasolina’ confirmó que visitará tierras chilenas el 29 de setiembre de este año.

Este evento se encuentra organizado por la empresa productora de conciertos, Bizarro Live Entertainment. Y una de las mayores incógnitas es la fecha de preventa y venta general de las entradas. La preventa exclusiva se realizará desde este miércoles 18 de mayo a partir de las 10 a.m hasta el jueves 19 de mayo a las 9:59 AM. Y la venta general será el día 19 de mayo a partir de las 10 a.m.

¿Dónde comprar los boletos para Daddy Yankee en Chile 2022?

Si estás buscando dónde comprar las entradas para el concierto del “Big Boss” aquí te lo contamos. La preventa de entradas será el 18 de mayo por la página web de Puntoticket exclusivamente con Tenpo. Y la venta general también será por la misma web.

Los precios varían de acuerdo a las zonas del aforo del concierto. A continuación, te mostramos cada uno de los precios generales y con descuentos un 10% de descuento usando Caja de los Andes. Una de las pregunta más frecuentes cuántos tickets puede comprar para el concierto, aquí algunas respuestas: 2 tickets en preventa con tarjeta Tenpocl, 2 tickets con descuento Caja Los Andes y 4 tickets en etapa compra general.

Preventa Daddy Yankee en Chile 2022: precios de las entradas y a qué hora inicia la venta de boletos (Foto: captura/PuntoTicket).