Arctic Monkeys es una banda de rock británica que cuenta con muchos fanáticos en Perú, por lo que después de 4 años regresan al país para presentar un concierto inolvidable. El grupo está compuesto por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders, y con Nick O’Malley.

La agrupación no llegará sola, ya que tendrá como telonero a Interpol, banda estadounidense que nació en 1997. A continuación, te contamos cuándo empieza la preventa, la fecha del evento y otros datos.

¿Cuándo es el concierto de Arctic Monkeys?

El martes 15 de noviembre de junio será la presentación de la banda británica en Lima-Perú. En el show, los asistentes podrán escuchar canciones como Do I Wanna Know?, Why’d You Only Call Me When You’re High?, Fluorescent Adolescent, R U Mine?, When The Sun Goes Down, entre otros.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de Arctic Monkeys?

Se realizará el 30 de abril a las 9:00 a.m. y para adquirir un boleto, los interesados deben ingresar a la plataforma Teleticket. La venta general empezará el 2 de mayo.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Arctic Monkeys en Perú 2022?

Campo A

Preventa Interbank (válido del 30/04/22 hasta el 01/05/22 y/o agotar stock)

S/ 340.00

Interbank 25% de descuento (válido del 02/05/22 hasta el 31/05/22 y/o agotar stock)

S/ 340.00

Interbank 15% de descuento (válido desde agotar stock de la tarifa anterior y/o del 01/06/22 al 31/07/22)

S/ 378.80

Regular (válido del 02/05/22 hasta el 15/11/22)

S/ 437.00

CAMPO B

Preventa Interbank (válido del 30/04/22 hasta el 01/05/22 y/o agotar stock)

S/ 170.00

Interbank 25% de descuento (válido del 02/05/22 hasta el 31/05/22 y/o agotar stock)

S/ 170.00

Interbank 15% de descuento (válido desde agotar stock de la tarifa anterior y/o del 01/06/22 al 31/07/22)

S/ 189.30

Regular (válido del 02/05/22 hasta el 15/11/22)

S/ 218.30

CAMPO A - CONADIS (válido del 02/05/22 hasta el 15/11/22)

S/ 359.406

¿Qué tarjeta necesitas para comprar entradas para el concierto de Arctic Monkeys en Perú 2022?

La compra de los boletos para el concierto de Arctic Monkeys en Lima es con cualquier tarjeta de crédito/débito, pero si tienes Interbank puedes acceder a descuentos y también a la preventa con un precio especial.

¿Dónde se llevará a cabo el concierto de Arctic Monkeys en Perú 2022?

La presentación de la banda británica será en el Arena 1 (Av, Cto. de Playas S/N, San Miguel 15087)