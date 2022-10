Gran expectativa se vive previo a que Shakira estrene su canción “Monotonía”, junto al puertorriqueño Ozuna. El nuevo tema de la colombiana acaparó la atención debido a que es lanzado luego de su abrupta separación del papá de sus hijos, el futbolista del Barcelona de España Gerard Piqué, con quien mantuvo un romance de 12 años.

Es por ello, que este 19 de octubre, el paparazzi Jordi Martin se enlazó desde España con el programa “Amor y Fuego” y reveló que tuvo la oportunidad de preguntarle a Gerard Piqué qué piensa sobre la letra del tema “Monotonia”.

“Bueno Rodrigo, Gigi les cuento. Hoy he estado en la casa de Shakira, estamos a escasas horas de que su nuevo tema se estrene de forma mundial y no podrán imaginar quién apareció en la casa de Shakira”, dijo el hombre de prensa al contactarse con ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Tras ello, Jordi reveló que justo hoy, Gerard visitó la casa de Shakira; sin embargo, no lo dejaron ingresar.

“Esas imágenes son de hoy, (capté) a Shakira llegando a su domicilio. A los 30 minutos después llegó Gerard Piqué, que casualidad que en un día tan especial como este aparezca, se quedó diez minutos parado en la puerta, no lo han dejado entrar”, comentó.

Al notar la presencia de Gerard, Jordi Martin se acercó hasta su auto y no perdió la oportunidad para consultarle sobre el nuevo lanzamiento de la cantante colombiana.

“Yo me tiré encima del coche y le he preguntado: ¿Gerard Piqué qué le parece la letra de ‘Monotonía’? Le he dicho que la letra dice que esto se termina porque tú estabas más frio que la Navidad”, contó Martin sobre su reciente encuentro con el futbolista.

‘Peluchín’ empezó a reír al escuchar las declaraciones de Martín y consultó: “Ja, ja, ja. Y cómo ha reaccionado. ¿Qué te ha dicho?”.

Finalmente, Martin reveló que Gerard Piqué no se mostró muy amigable con él tras escuchar su cuestionamiento. “No, me quería asesinar con la mirada, Rodrigo”.

