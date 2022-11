Andrea San Martín se animó a opinar sobre las imágenes en donde se ve a Sebastián Lizarzaburu muy divertido al lado de bellas jovencitas en la inauguración de un carwash. Las imágenes generaron todo tipo de comentarios y hasta algunos señalaron que se trataría de un ‘ampay’; sin embargo, el ‘hombre roca’ negó que así sea pues aseguró que no pretendía esconderse de nadie.

En su reciente visita a “D Mañana”, la ‘ojiverde’ dijo no sentirse celosa por los nuevos trabajos su expareja, pero le agradeció por aceptarlos cuando ya había terminado su relación.

“¿No te pone celosa ver a Sebastián en el carwash con tantas chicas lindas?”, cuestionó el popular ‘Metiche’ a la modelo.

“No, no, pero qué bien que se esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien, yo creo que por respeto ni siquiera me hubiera preguntado, ni siquiera porque yo se lo diga, él ha sabido siempre manejar la situación (en el pasado)”, manifestó la ojiverde.

Por otro lado, la exchica reality desmintió que haya mandando indirectas a su expareja luego que en sus redes sociales apareciera cantando ‘Hace tiempo que no sé nada de ti’ de Karol G.

“Es una canción de moda, no estoy reviviendo viejos tiempos con nadie, pero imagínate que yo tuviera que dejar de cantar las canciones de moda por lo que vayan a pensar los demás”, acotó la influencer.

