"Aquaman" tendría una secuela basada en los terroríficos seres de “The Trench”

Desde que “Aquaman” se convirtió en la película más exitosa de la alianza entre DC Universe y Warner Bros., el estudio empezó los planes para desarrollar nuevos proyectos en torno al ‘Rey de los Siete Mares’, uno de ellos sería toda una sensación.

Según el portal internacional The Hollywood Reporter, el estudio Warner Bros. planea desarrollar un spin off de la película “Aquaman” centrado en los terroríficos personajes de “The Trench”.

¿Quiénes son las criaturas de “The Trench”? Son personajes relativamente nuevos, ya que fueron introducidos en 2011 durante la etapa de Geoff Johns en el cómic de “Aquaman”. En la cinta, estas monstruosas criaturas aparecen en la escena donde ‘Arthur’ y ‘Mera’ llegan a La fosa de las Marianas en busca del tridente del rey Atlan.

“Los habitantes de ‘The Trench’ eran como cualquier otro atlante antes de la Gran Caída. Después de que Atlantis y sus diversas personas emigraron a diferentes lugares, ‘The Trench’ mutó y se adaptó a su entorno en el punto más profundo y oscuro del océano: La fosa de las Marianas. Durante miles de años, se convirtieron en monstruos primitivos de garras afiladas con branquias expuestas y una aversión a la luz”, explica el libro de arte oficial de “Aquaman”.

El reporte añade que Noah Gardner y Aidan Fitzgerald estarían a cargo del guión para el proyecto titulado simplemente “The Trench”. Todo mientras James Wan y Peter Safran serían productores de esta nueva película.

Los rumores de este nuevo proyecto incrementaron luego que James Wan respondiera a algunas consultas de sus seguidores vía Twitter.

“Durante las primeras etapas de la pre-producción me enamoré de ‘The Trench’ y sus diseños…y en secreto esperaba explorar este mundo más/más allá. (Ahora, no estoy confirmando o negando este proyecto”, escribió el director.

