Animales Fantásticos 3, cuyo nombre dado por Warner Bros es Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) es una de las películas más esperadas del 2022 porque de acuerdo al título podría desvelar más datos sobre el popular director de Hogwarts.

Por tal motivo, los fanáticos de este mundo mágico, quienes en su mayoría también son seguidores de la saga de Harry Potter cuentan los días para que llegue abril (mes de estreno) y así puedan disfrutar del largometraje que nuevamente contará con la participación de Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Mads Mikkelsen, entre otros actores.

¿Cuándo se estrena Animales Fantásticos 3 en Perú?

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore llega a las salas de cine del país el 14 de abril 2022.

¿De qué trata Animales Fantásticos 3?

La película que ha sido nombrada por Warner Bros. Pictures como Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) presenta a un grupo de héroes (compuesto por magos, brujas y un valiente muggle), quienes tiene como misión salvar el mundo de los Magos y No Magos.

¿Cuándo dura Animales fantásticos 3?

2 horas y 22 minutos.

Ficha técnica de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore

Eddie Redmayne (Newt Scamander)

Jude Law (Albus Dumbledore)

Ezra Miller (Credence)

Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald)

Dan Fogler (Jacob Kowalski)

Alison Sudol (Queenie Goldstein)

Director: David Yates