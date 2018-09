Freddy Krueger regresa a las pantallas luego de 15 años

La última vez que apareció Freddy Krueger en la pantalla fue en la cinta “Freddy contra Jason” (2003). Desde entonces, el actor **Robert Englund **estuvo alejado del tenebroso personaje que saltó a la fama tras la película “Pesadilla en Elm Street” (1984) hasta ahora.

Este año, Robert Englund **volverá a ponerse en la piel de **Freddy Krueger en el episodio de Halloween de la serie cómica “The Goldberg” titulado “Nightmare on Elk Avenue”.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la serie en Twiter, donde se publicó un vídeo en el que aparecía el aterrador personaje junto a ‘Beverly’, personaje interpretado por la actriz Wendi McLendon-Covey.

Esta no es la primera vez que “The Goldberg” reciben la visita de controversiales personajes. En una reciente emisión de la serie se le rindió homenaje a “Star Wars” con la visita de Darth Vader.

El regreso de Freddy Krueger **se dará luego de 15 años de ausencia en las pantallas y ya ha generado expectativa en las redes. La publicación de **“The Goldbergs” ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en Twitter.

#TheGoldbergs Halloween episode this year is going to be a NIGHTMARE! @RobertBEnglund will guest star as the one and only Freddy Krueger! pic.twitter.com/JduaQYqeiP