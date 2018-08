‘Terminator 6’: Revelan la primera imagen oficial de la película

Paramount Pictures dio a conocer este miércoles la primera imagen oficial de Terminator 6, la sexta película de la saga que se encuentra en pleno proceso de grabación en España.

En la fotografía, que fue compartida en la cuenta oficial de la cinta (@Terminator), aparecen sus tres principales protagonistas femeninas: Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton.

“Primer vistazo oficial al nuevo #Terminator con Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton. Dirigido por Tim Miller (Deadpool). Producido por James Cameron y David Ellison. En los cines 11.22.19”, dice el mensaje junto a la imagen, compartida por la cuenta de Terminator.

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN