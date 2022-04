Tras el gran éxito que obtuvo “Spider-Man: No Way Home” gracias a la aparición del Spiderverso en la pantalla grande, ahora se empezó a especular que se podría retomar las historias que dejaron los intérpretes del héroe arácnido, en especial el proyecto de “Spider-Man 4″ con Tobey Maguire.

Como se vio en “No Way Home”, el Spider-Man de Tobey Maguire regresó a su línea temporal original y quedó a la expectativa las aventuras que podría vivir en su tiempo. Al respecto, el director de cine Sam Raimi habló sobre la posibilidad de volver a la franquicia y dijo que estaría encantado de trabajar en una cuarta película del superhéroe.

Si bien Raimi nunca descartó regresar para culminar la saga que empezó hace 20 años, ahora que Maguire volvió a ponerse el traje y que el “Multiverso” está siendo explorado, el cineasta manifestó su deseo de hacer otra película.

“No creí que fuera posible, pero luego de saltar de regreso con el multiverso me di cuenta, al igual que Doctor Strange, que cualquier cosa es posible ahora. Así que estoy completamente dispuesto a hacerlo”, manifestó Raimi a MoviePilot.

Hasta el momento se desconoce si el proyecto llegará a consolidarse; sin embargo, los seguidores del ´héroe arácnido’ están más que ilusionados con la posibilidad de ver a Tobey Maguire en una historia en solitario.

“Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel Studios estaría interesado en eso en este momento. Realmente no he perseguido eso, pero suena hermoso”, señaló el cineasta anteriormente a Fandango.

