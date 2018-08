Slenderman, el escalofriante personaje de internet, llega a la pantalla grande

Slender Man, el personaje más escalofriante de internet, aparece por primera vez en pantalla grande para ser el protagonista de una serie de hechos aterradores que se dan en un pequeño pueblo de Masachusetts, donde un grupo de amigos realizan un ritual en un intento de desacreditarlo, iniciando con la desaparición de quien al parecer sería su última víctima.

La película está escrita por David Birke (Elle) y cuenta como parte del elenco con Joey King (The Kissing Booth y The Conjuring) Julia Goldani Telles (El romance), Jaz Sinclair (When the Bough Breaks, Paper Towns), Annalise Basso (Ouija: Origin of Evil), Alex Fitzalan (Season y I Miss you), Taylor Richardson (Un año más violento) y Javier Botet (The Conjuring, Insidious 4, IT).

En la dirección Sylvain White (Stomp the Yard y The Losers) y en la producción Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak, Robyn Meisinger y Sarah Snow.

Slender Man es el primer personaje creado en internet que ha quedado instalado en el folklore popular que abrió la puerta a otros mitos digitales.

Tiene una figura antinaturalmente alta, fantasmagórica y está asociado con la desaparición de personas, en particular niños, que luego nadie logra saber qué sucede con ellos. Suele aparecer en áreas suburbanas o boscosas atacando las debilidades de sus víctimas, como un virus que afecta a tu computadora.

Este personaje creado originalmente como parte de un concurso en el foro Something Awful por Eric Knudsen (quien en línea recibe el nombre de Victor Surge) llega a todas las salas el próximo jueves 23 de agosto.