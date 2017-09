Este es el afiche oficial de 'El Sistema Solar', la esperada película nacional

Tras la presentación del tráiler y confirmación de la fecha de estreno de El Sistema Solar, la nueva entrega cinematográfica de Bacha Caravedo y Chinón Higashionna; las productoras Señor Z y Pontas Film revelan el afiche oficial de esta película nacional que se estrenará en todo el país el próximo 16 de noviembre.

La historia de este drama se centra en lo sucedido en una cena de Nochebuena de la familia Del Solar que se convierte en una reunión llena de revelaciones sorprendentes, tensión creciente y acusaciones cruzadas entre los diferentes miembros de la familia: un drama universal con un sentido del humor muy especial.

SINOPSIS

Nochebuena en Lima. La familia Del Solar no se ha reunido desde hace dos años. Leonardo del Solar, el patriarca de la familia, se presenta en su antigua casa acompañado de su actual pareja, la madrileña Inés, ex novia de su hijo Pável. Edurne, también hija de Leonardo, que ahora vive en esa casa, anuncia que está embarazada de gemelos y que necesita un anticipo de la herencia para poder criarlos sola. Puli, el hijo de Pável, un niño muy especial de nueve años, les observa. A partir de ahí, la reunión familiar se convertirá en una sucesión de revelaciones sorprendentes, tensiones crecientes, acusaciones cruzadas y, quizás, una reconciliación. ¿Quién no ha pasado de la risa al llanto y del amor al odio en una cena de Navidad?