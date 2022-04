Los fanáticos del universo de Marvel están esperando con ansias ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta película continua el viaje por las aventuras en el que Doctor Strange desató un mundo nuevo. Seguimos el hilo donde el personaje ingresó a realidades alternas del Multiverso y enfrentará a nuevos adversarios. Por eso, en esta nota te contaremos todos los detalles de la preventa de esta increíble película.

La sorpresa de la película es que contamos con la aparición Wanda Maximoff también conocida como Bruja Escarlata, quienes tendrán inesperadas aventuras dentro del Multiverso que ya conocimos en Spider-Man: No Way Home.

El próximo 05 de mayo, llega nuevamente a los cines Doctor Strange 2 o conocido como Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por eso, aquí te contamos cuándo y dónde adquirir tus entradas . Por eso, sigue leyendo.

¿Cuándo comprar los boletos de preventa para ‘Doctor Strange 2?

Hoy 06 de abril empieza la preventa de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Debido a la expectativa por continuar la historia de Marvel, los cines de Chile van a ofrecer varias funciones. Conoce todos los cines a continuación:

¡El portal para el #MultiversoDeLaLocura ya está abierto!

Ya puedes comprar tus entradas en Pre-Venta para el Pre-Estreno y Estreno de #DoctorStrange #EnElMultiversoDeLaLocura



En https://t.co/geSuuQBO02, boleterías o en las Apps CineHoyts o Cinépolis Chile, según cine

PREVENTA ACTIVA GENTE 😎🔥

Vayan por sus entradas y nos vemos en el Multiverso 🫂



Pasen por las suyas, aquí => https://t.co/qqOeYEuE3z

¿Dónde comprar los boletos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

La preventa de entradas para la nueva película de Doctor Strange 2, comienza hoy jueves 06 de abril. Las cadenas de cines que proyectarán la película serán Cinemark, Cineplanet y Cine Hoyts (Cinépolis). Puedes acceder a cualquiera de los sitios webs que te mencionamos para que puedas adquirir tu entrada.

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en Chile?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a las salas de cine del Chile el próximo 05 de mayo del 2022. Pero la sorpresa es que el día 4 de mayo se realizará un preestreno de la producción en algunas salas. Doctor Strange 2 está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.

