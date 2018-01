Oscar 2018: conoce la lista completa de nominados a los premios de la Academia

Los Oscar 2018, los premios más relevantes de la industria del cine, ya develaron los nominados de su edición número 90, donde el mexicano Guillermo del Toro parte como uno de los favoritos con 3 nominaciones (Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película) gracias al filme “The Shape of Water” (La forma del agua), que obtuvo 13 nominaciones en total. Conoce la lista completa de nominados:

Mejor película

Call me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actriz

Frances McDormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep

Sally Hawkins

Mejor actor

Timothee Chalamet

Daniel Day Lewis

Daniel Kaluuya

​Gary Oldman

Denzel Washington

Mejor director

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Paul Thomas Anderson

Guillermo del Toro

Mejor actor de reparto

Willen Dafoe

Woody Harrelson

Richard Jenkins

Christopher Plummer (All the Money in the World)

Sam Rockwell

Mejor película extranjera

The Insult

A Fantastic Woman

The Square

Loveless

Of Body and Soul

Mejor actriz de reparto

Mary J. Blige

Allison Janney

Lesley Manville

Laurie Metcalf

Octavia Spencer

Mejor película documental

Faces/ Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Abacus

Mejor canción original

Mystery of Love

Remember Me

Mighty River

Thios is Me

Stand up for Something

Mejor película animada

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

The Boss Baby

Mejor guion adaptado

Call me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Mejor diseño de producción

Blade Runner 2049

Darkest Hour

The Shape of Water

Dunkirk

Beauty and the Beast

Mejor cinematografía

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

​Mejor vestuario

​Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria and Abdul

Beauty and the Beast

Mejor sonido

​Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Mejor mezcla de sonido

Baby Driver

Blade runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Mejor corto animado

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhythms​

Mejor cortometraje

The Eleven O’Clock

Silent Child

My Nephew Emmer

Watu Wote: All of US

Mejor banda sonora

Dunkirk

Panthom​ Thread

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejores efectos visuales

Star Wars: The Last Jedi

Guardians of the Galaxy Vol 2.

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

Blade Runner 2049

Mejor edición

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor maquillaje

Darkest Hour

Victoria and Abdul

Wonder

Sigue aquí las nominaciones en vivo:

La Previa

La Academia de Hollywood revelará los candidatos en un total de 24 categorías con un anuncio que se emitirá en directo a través de los portales Oscar.com y Oscars.org.

El anuncio incluirá algunos segmentos grabados de antemano y una presentación en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn, en Beverly Hills, todo ello a partir de las 05:22 de la madrugada (13:22 GMT).

The Shape of Water parte con muchas opciones de finalizar entre los títulos con mayor número de candidaturas, según los expertos.

Su presencia parece asegurada en el campo de mejor película, donde podría acompañar a cintas como “Call Me by Your Name”, “Dunkirk”, “Lady Bird”, “The Post” o “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Esa nominación llevaría el nombre del mexicano, ya que Guillermo del Toro es uno de los productores del filme.

El de Guadalajara también aparece entre los favoritos para conseguir la nominación como mejor director, acompañado por nombres ilustres como Steven Spielberg (“The Post”) o Christopher Nolan (“Dunkirk”). E incluso podría obtener una mención al mejor guión, junto a su compañera Vanessa Taylor.

En el campo de mejor actor, Gary Oldman (“Darkest Hour”) y Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”) suenan con mucha fuerza, al igual que Sally Hawkins (“The Shape of Water”) y Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) entre las mujeres.

En las actuaciones de reparto, parece claro que no faltarán a la cita nombres como Sam Rockwell (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Christopher Plummer (“All the Money in the World”), Allison Janney (“I, Tonya”) o Laurie Metcalf (“Lady Bird”).

En el terreno de mejor guión adaptado podrían conseguir una mención obras como “Call Me by Your Name” (James Ivory) o “Molly’s Game” (Aaron Sorkin), mientras que “Blade Runner 2049” podría ser reconocida gracias a la fotografía de Roger Deakins o el diseño de producción, obra de Dennis Gassner y Alessandra Querzola.

La cinta de Denis Villeneuve también aspira a obtener distinciones en las categorías de sonido e, incluso, en el campo de efectos visuales.

Por su parte, “Coco”, la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, tiene prácticamente garantizada la candidatura como mejor película de animación, aunque también podría llevarse una nominación a la mejor canción original por “Remember Me”, escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Asimismo, Chile podría entrar en la lista de mejor filme de habla no inglesa con “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio.

Por último, el mexicano Esteban Bravo podría hacerse hueco entre los aspirantes a la estatuilla con su corto de animación “In a Heartbeart”, rodado junto a Beth David. En esa categoría también podría entrar el exjugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant con su obra “Dear Basketball”, realizada con Glen Keane. EFE