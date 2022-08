Este 12 de agosto en Amazon Prime se estrena Noticia de un Secuestro, serie basada en el libro del mismo nombre de Gabriel García Márquez y que cuenta la historia de personas que fueron secuestradas por los Extraditables (grupo encabezado por Pablo Escobar y que causó mucho terror en Colombia).

Aunque en la producción se narra principalmente la historia de Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo), quienes fueron algunas de las víctimas de ese grupo y los esfuerzos por parte de su familiares para poder liberarlas.

Para conocer más sobre la serie y las impresiones del elenco conversamos con Cristina Umaña, Majida Issa, Juan Pablo Raba (Alberto Villamizar), Rodrigo García (productor e hijo de Gabriel García Márquez) y Andrés Wood (director).

¿Cómo deciden que es el momento de realizar una serie basada en Noticia de un secuestro?





Rodrigo García (productor de la serie): “bueno siempre pensé que podía hacer una buena serie y se trató de hacer como película, pero no alcanzaban las horas. Yo creo que fue el momento porque la plataformas como Prime Video empezaron a hacer series que son miniseries hechas con calidad, pero que también se iban a hacer localmente y era la oportunidad de realizarla en Colombia y con actores colombianos, y yo creo que eso era imprescindible para esta serie. Entonces, el formato fue lo que más me animó del porqué ahora y pensé en Andrés que tiene muy buena experiencia contando historias muy personales e íntimas, pero dentro de contextos políticos tremendos”.





¿Qué sintieron cuándo les dijeron que iban a participar en la serie y se enteraron del personaje que interpretarían?





Majida Issa (Diana Turbay): “durante el proceso del casting no me importaba el personaje que yo iba a hacer, ya que lo más me importaba era estar en el proyecto. Me moría de ganas de ser parte de Noticia de un secuestro, así sea árbol 3. Yo quería estar ahí y me desviví en el casting porque tenía mucha ilusión. Estábamos haciendo el casting desde casa y para fue muy complejo hacer toda la logística, pero me las ingenié porque tenía muchas ganas. Entonces, cuando llega la noticia que estoy en la serie y que sería Diana Turbay fue como respiremos y ahora sí a pensar que voy a hacer porque es una responsabilidad muy grande y también un regalo”.

Cristina Umaña (Maruja Pachón): “yo también tenía muchas ganas de ser parte del proyecto. Leí el libro hace más de 12 años y quedé encantada, y quería si algún día se hacía una película poder tener la oportunidad y los años para poder interpretarla. Hace más de 12 años era un poco joven para interpretar a los personajes principales. Entonces, tener la posibilidad de ser parte de este proyecto y entrar en un proceso creativo con un director como Andrés era un completo honor”.

Juan Pablo Raba (Alberto Villamizar): “en mi caso fue un proceso distinto, pero cuando me mostraron el trabajo de Andrés Wood (me mandaron Violeta se fue a los Cielos), automáticamente yo acepté. Yo quería trabajar con él y en ese momento me empecé a enterar sobre las personas que estaban en el proyecto y fue muy especial porque yo llevaba un año sin trabajar por la pandemia. Entonces fue mi primer proyecto postpandemia y lo considero una gran fortuna y un gran regalo. Así que no tengo más que agradecimiento con todos los seres involucrados en esta producción”.





¿Cómo se prepararon para las escenas?





Cristina Umaña: “meses de prepración y de poder tener todo este registro periodístico histórico, de poder conocerlos un poco más a fondo (a los personajes). Había una especulación sobre lo que podía ser emocionalmente vivir un episodio como este, pero entrar y adentrarnos en las profundidades creo que fue como un ejercicio de mucha confianza, mucha entrega y mucha humildad”.

Juan Pablo Raba: “nadie te prepara para algo así y lo único que puedes hacer como dijo Chris es confiar en el proceso y estar absolutamente presente”.

Majida Issa: “yo lo he compartido con mis compañeros, yo me sentía un poco sin control y a veces me sorprendía incluso la intensidad de la emoción que no era tal vez lo que yo estaba buscando como actriz, pero estar en ese lugar, los colores, la falta de luz, el polvo, el encierro, ya estar en el sitio y poner mis pies con mis compañeros, con los secuestradores (grandes compañeros actores) que nos acompañan en todas las escenas, el elenco es realmente impresionante. Estas situaciones a veces se me salían un poco de control, ya que solamente imaginar a una persona privada de su libertad y vivirlo creo que es algo que solamente se descubre cuando se hace y no tenía el control”.





Ficha técnica de Noticia de un Secuestro





Actores:





Diana Turbay (Majida Issa)



Maruja Pachón (Cristina Umaña)



Marina Montoya, (Carmenza Gómez)



Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo)



Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba)



Nydia Quintero (Constanza Duque)



Creadores





Director y productor ejecutivo: Andrés Wood (Violeta Se Fue A Los Cielos, Machuca)

Productores ejecutivos: María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios), y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

Episodios: 6 de una hora de duración.

Estreno de Noticia de un Secuestro: 12 de agosto en Prime Video.





