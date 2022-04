La Semana Santa no se acaba, pero muchas personas ya se encuentran en su hogar y algunos no viajaron por diferentes razones; sin embargo, quedarte en casa durante esos días no quiere decir que estarás aburrido.

Por ejemplo, puedes aprovechar este fin de semana para disfrutar de películas y series inspiradas en la vida de Jesús, personaje que tiene un papel importante durante la festividad y otras historias que se narran en la Biblia.

Por tal motivo, a continuación, te indicamos las cintas relacionadas a los temas antes mencionados que encontrarás en Netflix para que disfrutes del largometraje.

Mesías

Es una historia de ficción original de Netflix que trata sobre una agente de la CIA que investiga a un carismático líder espiritual, quién con su movimiento religioso causa una profunda agitación política. La serie tiene 10 episodios.

La Resurrección de Cristo

La cinta cuenta la historia de cuenta la historia de un joven y ambicioso centurión romano llamado Clavius , quién debe investigar cómo desapareció misteriosamente el cuerpo del predicador de Nazareth.

Noé

Muestra un enfoque diferente de la historia bíblica de El arca de Noé del libro del Génesis. La película es protagonizada por Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Douglas Booth, Logan Lerman, Emma Watson y Ray Winstone.

El cielo sí existe

Está basada en un best seller del New York Times que lleva el mismo nombre y cuenta la historia de un niño que afirma haber visitado el cielo cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte.

Dios no está muerto

Está inspirada en el libro del autor Rice Brook que lleva el nombre de “Dios no está muerto: evidencia de Dios en una era de incertidumbre”. Trata sobre un joven estudiante devoto al cristianismo que debe probarle a su profesor de filosofía la existencia de Dios o sino reprobará.