"No me digas solterona" se acerca a los 800 mil espectadores

El precedente había quedado sentado. Con un tráiler que debutó con más de un millón de reproducciones en menos de 24 horas, No me digas solterona, la producción de Big Bang Films y segunda cinta de la joven directora Ani Alva Helfer, tenía que ser un rotundo éxito.

A punto de iniciar su quinta semana en cartelera, el filme se acerca ya a los 800 mil espectadores, convirtiéndose en uno de los estrenos más importantes del 2018. Cabe destacar que en sus dos primeras semanas la película nacional se mantuvo en el primer lugar, imponiéndose a producciones nacionales e internacionales y conquistando a los amantes del cine día a día.

Esto a su vez ha significado que Ani Alva Helfer se convierta en la directora peruana más taquillera y exitosa de todos los tiempos, un logro que se hace aún más impresionante debido a su corta edad. Esto, obviamente, no es gratuito, pues es reflejo de un talento que fue capaz de urdir una historia lleno de corazón, creatividad y mucho humor.

“No me digas Solterona” nos presenta a Patricia, una mujer de 35 años, romántica empedernida, pero quien a puertas de casarse descubre que Alonso, su novio de toda la vida, le ha sido infiel con Belén, una linda jovencita de 22 años.

De esta manera regresa a las terribles filas de la soltería en plena base tres, viviendo la pesadilla de un duelo amoroso que intentará superar a diario con la ayuda de sus amigos. Y todo esto mientras su madre ejerce presión sobre ella recordándole diariamente que se le está por pasar el tren.

Otro punto clave en el éxito de la película es que reúne a un talento actoral sobresaliente, donde encontraremos a Patricia Barreto, a la magnífica Angélica Aragón, Maricarmen Marín, Natalia Salas, Andres Vilchez, Diego Carlos Seyfarth, Marisol Aguirre, André Silva, Anahí de Cárdenas, Flavia Laos, Rodrigo Sánchez Patiño, Fiorella Rodríguez, Cristian Rivero, Gino Pesaressi, Yiddá Eslava, Claret Quea, Adolfo Aguilar, Javier Saavedra y Tito Vega.

Con una respuesta abrumadora, no cabe duda que “No me digas solterona” ya se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los peruanos, pues… ¿Quién no ha sufrido por amor?