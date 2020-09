Netflix: ¿qué películas y series llegan a la plataforma en septiembre?

Empezó septiembre, lo que para los amantes de Netflix quiere decir que deben prepararse para disfrutar de nuevas películas, series, documentales y animes que este mes llegarán a la plataforma de Streaming.

La temporada 3 y 4 de Keeping up with The Kardashians, Orgullo y Prejuicio, Anabelle 2, Lady bird, Enola Holmes, Jurassic World: Campamento Cretácico, entre otras producciones son algunas de las novedades que las personas podrán disfrutar.

A continuación, te compartimos las novedades que llegan a Netflix en septiembre y la fecha de estreno de cada una.

Películas

1 de septiembre

Parásitos

Mean Girls

Django sin cadenas

3 de septiembre

Amor garantizado

4 de septiembre

Pienso en el Final

Orgullo y Prejuicio

7 de septiembre

Anabelle 2: La creación

8 de septiembre

The Post: Los Oscuros secretos del Pentágono

9 de septiembre

Corazón loco

Guapis

11 de septiembre

Se Busca a papá

12 de septiembre

La Gran Búsqueda Lego

16 de septiembre

El Diablo a Todas Horas

El Practicante

22 de septiembre

Lady Bird

El Hilo Fantasma

23 de septiembre

Enola Holmes

Series

1 de septiembre

Grey’s Anatomy – temporada 16

3 de septiembre

El joven Wallander

4 de septiembre

Lejos

10 de septiembre

Julie and the Phantoms

11 de septiembre

Casi una duquesa

15 de septiembre

The Crown

16 de septiembre

Baby – temporada 3

18 de septiembre

Ratched

Jurassic World: Campamento Cretácico

25 de septiembre

Sneakerheads

Documentales

2 de septiembre

Chef’s Table BBQ

15 de septiembre

Las Crónicas del Taco: volumen 2

21 de septiembre

El Papa Francisco: un hombre de palabra

24 de septiembre

The Chef Show – temporada 2

Anime

10 de septiembre

Memorias de Idhún

17 de septiembre

Dragon’s Dogma

Reality

1 de septiembre

Keeping up with The Kardashians – temporada 3 y temporada 4

¿Cuéntanos cuál es la serie o película que más esperas?