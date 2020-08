Muere Alan Parker, el director de "El Expreso de Medianoche"

El director de cine británico Alan Parker, autor de clásicos como “El expreso de medianoche”, “Evita” o “Fama”, murió a los 76 años, según informó este viernes una portavoz del cineasta.

La fuente explicó en un comunicado enviado en nombre de la familia que Parker falleció después de padecer una “larga enfermedad”.

Nada más conocerse la noticia, varios compañeros se han apresurado a destacar el talento del realizador, nacido en Londres en 1944, que también fue productor de cine, escritor y actor.

“Alan Parker hizo muchísimas películas maravillosas. Simplemente maravillosas. Un talento enorme. Como estoy seguro que lo sabes. DEP Alan Parker”, escribió en sus redes sociales el director Nick Murphy.

El productor David Puttnam confesó, por su parte, que “siempre” estuvo “impresionado” por el “talento” de Parker, su “amigo más antiguo y cercano”.

“Mi vida y la de muchos otros que lo quisieron nunca será igual”, agregó Puttnam, quien produjo alguna de las mejores películas de Parker, como “Melody” (1971) o “El expreso de Medianoche” (1978), por la que fue candidato a un Oscar como mejor director en 1978.

Alan Parker was my oldest and closest friend and I never ceased to be in awe of his talent.



My life, and those of many others who loved, respected and admired him will never be quite the same again.