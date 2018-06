"El Legado del Diablo" se estrena en salas peruanas y este es su terrorífico trailer

“El Legado del Diablo”, terrorífica historia protagonizada por Toni Collette (Pequeña Miss Sunshine), Alex Wolff (Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Gabriel Byrne (Enemigo público), entre otros, y bajo la dirección de Ari Aster, revela una mirada espeluznante de un colapso doméstico que exhibe la destreza y precisión de un naciente autor, en la que una simple tragedia familiar se transforma en algo profundamente inquietante y siniestro, llevando así a la película de terror a un nuevo y escalofriante terreno con este retrato desgarrador.

Cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, muere, la familia de su hija comienza a descubrir crípticos y secretos sobre sus ancestros cada vez más espeluznantes, intentado escapar fallando en el intento resignándose a aceptar que está atrapada en un siniestro destino que parece haber heredado.

La película está dirigida por Ari Aster quien ha escrito y dirigido varios cortometrajes, entre los que se destacan Munchausen, Basically y el controversial de 30 minutos de duración The Strange Thing About the Johnsons. Sus películas se han presentado en el Festival de Cine de Nueva York, en Fantastic Fest y en Slamdance, entre muchos otros. Hereditary es su primer largometraje y el público tiene muchas expectativas con esto.

“El Legado del Diablo” se presentó con mucho éxito en el Festival Sundance 2018 en donde los críticos la calificaron como “El Exorcista” de esta generación. ¡Mira el trailer!