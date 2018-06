Joven director peruano ingresa a Hollywood con nueva película

Mientras muchos jóvenes aun soñaban con hacer cine y barajaban proyectos en abstractas charlas de lo que algún día sería su debut, Martin Casapia ya ponía manos a la obra. Movido por la poderosa necesidad de colocarse detrás de la cámara, el director más joven de Sudamérica decidió hacer realidad sus sueños. Gracias a un talento y una pasión que no tienen rival, Casapia no solo logró lo que se proponía, sino que ha sido ampliamente reconocido por el fruto de su labor.

Maligno, su primera obra, ha recibido premios y nominaciones en los festivales y programas más importantes de todo el mundo. Entre ellos destaca: La Berlinale, American Film Market, Buenos Aires Rojo Sangre Film festival, European Film Market, entre otros. Producto de esto, Martín Casapia ha recibido el premio a Mejor Director de película Iberoamericana, la misma que ha llegado a las salas de cine de todo Latinoamérica.

Luego de este éxito Martin decidió incursionar en otros géneros. Lo que vino a continuación fue “A tu lado”, una comedia romántica protagonizada por Alessandra Fuller y Andres Vílchez que llenó las salas y gano miles de comentarios positivos gracias a su historia fresca y divertida, llena de personajes con los que se hacía muy fácil conectar.

Luego de esta experi​encia Martín vuelve a sus raíces. Para su tercer largometraje el director regresa al terror, pero en un proyecto de una envergadura totalmente diferente. En esta ocasión Casapia rodará junto a actores americanos una cinta que será hablada en inglés, con la que apunta a llegar muy lejos.

“Es la primera vez que cineastas peruanos llevan el cine a este nivel, como el de estrenar una película comercial en todo el mundo y creo que es la oportunidad perfecta de demostrar de que estamos hechos los cineastas peruanos”, comentó a razón de esta revelación.

Por si esto fuese poco, el casting también dará mucho de qué hablar pues estará integrado por estrellas de sonadas series como lo son el caso de “Orange Is the New Black” y “13 Reasons Why”.

Lo de Martin Casapia no es el caso aislado de un joven entusiasta con un éxito sorpresivo y pasajero, sino que ya se perfila como un creador consistente capaz de entregar increíbles proyectos. No cabe duda que esta nueva película dará mucho de qué hablar.