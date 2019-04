“Joker”: Warner Bros. Pictures lanzó el teaser tráiler de la película

Un día después de compartir el póster de la película Joker, Warner Bros. Pictures ha lanzado el primer teaser tráiler de la película, tal y como habían anunciado.

La historia que narrara la vida de Arthur (el futuro “Joker”), explica a manera de terapia su pasado.

“Mi madre siempre me dice que sonría y ponga una cara feliz”, se escucha decir a la voz en off del personaje, haciendo alusión al lema de la cinta; posteriormente se ve a Arthur ayudando a su madre (Frances Conroy): “Ella me dijo que tenía un propósito, llevar la risa y la alegría al mundo”

En el tráiler también se muestran todos los incidentes en la calle que vive el personaje, los cuales parecen llevarlo al lado oscuro. “¿Soy solo yo, o se está volviendo más loco allá afuera?”, se escucha decir a Arthur.

Además se ven los diferentes trajes de Joker con el paso de los años, primero vistiéndose como payaso con una peluca verde, hasta finalmente convertirse en el icónico archienemigo de Batman.

“Solía pensar que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta, es una comedia”, se escucha decir al Joker

El filme está protagonizado por Joaquin Phoenix y cuenta con la participación de Robert de Niro, Zazie Beetz, Marc Meron, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Flenn Flesdhler, Dante Pereira-Olson Douglas Hodge y Bryan Callen.