“John Wick 3”: revelan tráiler y pósters oficiales de la película

Todo va quedando listo para el estreno de la película “John Wick 3: Parabellum” en mayo próximo. Esta nueva entrega marcará el final de la trilogía protagonizada por Keanu Reeves y ya se conocen a los protagonistas gracias a unos nuevos pósters que se han liberado.

Para ir preparando al público antes del estreno de la película, las nuevas imágenes de** “John Wick 3”**, publicadas por IGN, muestran a los personajes ya conocidos de la saga, así como también se ve a los nuevos actores que ingresarán en esta entrega.

En la primera imagen se puede observar a John Wick, protagonista de la historia, junto a su fiel compañero. Además, las otras imágenes muestran a los personajes ya conocidos, como Winston (Ian McShane), Charon (Lance Reddick), y The Bowery King (Lawrence Fishburne).

Asimismo, se da un nuevo vistazo a personajes nuevos como Sofia (Halle Berry) y The Director (Anjelica Huston). A ellas se suman The Adjudicator (Asia Kate Dillon), Tick Tock Man (Jason Mantzoukas), Zero (Mark Dacascos) y The Elder (Saïd Taghmaoui).

En resumen, las imágenes promocionales presentan tanto a aliados como asesinos rivales de John Wick. La trama de la cinta señala que Wick tendrá que luchar por su vida, luego que se ofreciera una recompensa de US$14 millones por su cabeza.

Además, se reveló el tráiler oficial de la película donde se ve cómo John Wick se enfrenta a los nuevos asesinos que atentarán contra su vida. La película estrenará el 17 mayo del presente año.