Jamie Lee Curtis regresa a la saga de terror "Halloween"

La actriz Jamie Lee Curtis, que debutó en el cine gracias a Halloween (1978), regresará a esta famosa saga de terror con una nueva película que se estrenará el próximo año.

“El mismo porche. La misma ropa. Los mismos problemas. Cuarenta años después. De vuelta a Haddonfield por una última vez en Halloween”, escribió la intérprete en su cuenta oficial de Twitter en un mensaje en el que sale caracterizada como su personaje de Laurie Strode.

En esa fotografía y por detrás de la actriz, aparece el malvado Michael Myers sosteniendo un cuchillo.

"Same porch. Same clothes. Same issues. 40 years later. Headed back to Haddonfield one last time for Halloween. Release date 10/19/18." pic.twitter.com/IvptiZctyw