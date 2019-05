Revelan el afiche de “Prueba de fondo”, cinta basada en la maratonista Inés Melchor

A través de las redes sociales se compartió el afiche promocional de “Prueba de Fondo”, la nueva película peruana protagonizada por la maratonista y récord sudamericano Inés Melchor, quien representará al Perú en los Juegos Panamericanos.

El afiche confirma que la cinta estrenará el jueves 30 de mayo en los cines comerciales de Huancayo, ciudad principal donde se realizó el rodaje del filme documental., mientras su estreno nacional será el 6 de junio. El filme también se grabó en Río de Janeiro, Lima y Santiago de Chile.

“Prueba de Fondo” es el resultado de tres años de rodaje junto a Inés Melchor en sus entrenamientos, competencias y procesos de recuperación. Recordemos que la cinta obtuvo el Premio del Público de la sección “Hecho en Perú” del Festival de Cine de Lima 2018.

Este es el afiche promocional de “Prueba de Fondo”, documental basado en Inés Melchor. (Foto: 3puntos)

Inés Melchor, de 32 años, representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos que se realizarán en nuestro país desde finales de julio. Esta película es un acercamiento a la intimidad de la deportista nacional, campeona sudamericana y panamericana de atletismo con un récord sudamericano.

Asimismo, en “Prueba de Fondo” también se presentará a Daisy y Lucero Chocca, dos jóvenes atletas que, como muchos de la región andina, migran a Huancayo para convertirse en maratonistas profesionales como Inés Melchor.

La película, producida por Retrovisor Comunicaciones, muestra imágenes hasta ahora inéditas de Inés Melchor en playas cariocas, recuperándose de una lesión y triunfando en el 42K de Santiago de Chile.

“Siempre que me he trazado un objetivo, una meta, siempre me ha gustado cumplirla. De alguna manera todas las personas debemos tener un sueño y ese sueño son los objetivos y metas que tenemos para adelante”, sostiene la deportista en el documental.