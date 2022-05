Este jueves 19 de mayo volverá a las salas de los cines peruanos por su 50 aniversario la película ‘Cholo’, la cual ha sido protagonizada por la leyenda del fútbol Hugo Sotil. La cinta que se estrenó en 1972 fue dirigida por Bernardo Batievsky.

“Estoy muy contento y feliz de ver, y recordar esos bonitos tiempos, de tener una nueva oportunidad de ver una película de mis inicios cuando yo empecé a jugar al fútbol. La he visto por primera vez y me he sentido muy emocionado, y contento. Tengo las mejores expectativas con el estreno de esta película, a todo el público peruano los invito a que vayan a verla, es un bonito mensaje para toda la juventud”, comentó el mítico futbolista.

La restauración digital del filme estuvo a cargo del Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California (UCLA) y tuvo como impulsora principal de este proyecto a Andrea Franco Batievsky, nieta del director de esta cinta peruana y además cineasta radicada en Los Ángeles

“Tenemos la suerte de estar todos juntos de nuevo, sin duda es un regalo de Dios y todos compartimos una tremenda alegría que esta película pueda ser vista por nuevas generaciones. El mensaje no se podía perder y el arte de Hugo tampoco y quienes no lo conocían ahora tendrán la oportunidad de hacerlo”, manifestó Maggie Batievsky, hija del realizador.

¿De qué trata la película ‘Cholo’ que protagoniza Hugo Sotil?

Cuenta la historia de un joven qué migra a Lima en busca de oportunidades, pero que tiene talento para el fútbol desde pequeño. Tras fracasar en sus intentos de ingresar a la universidad, se ejercita en la práctica de la pintura, pero es con el fútbol que va a lograr lo que quiere.

¿Dónde podrás ver la película ‘Cholo’?

Cinemark Jockey Plaza, Cinemark Comas, Cinemark San Miguel, Cinépolis Plaza Lima Norte, Cinépolis Santa Anita, Cinépolis Arequipa, UVK El Agustino y UVK San Martín.

La cinta también cuenta con las actuaciones de Nancy Gross, Marina Cajahuaringa, Milner Cajahuaringa, Alejandro Vivanco, Fernando Larrañaga, Hernán Romero, Roberto Drago y Alberto Terry.