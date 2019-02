'Free Solo': se estrena en Lima documental nominado a los Premios Oscar 2019

El documental Free Solo, protagonizado por el escalador Alex Honnold y dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, y además nominada a los Premios Oscar 2019 en la categoría al mejor documental, podrá verse en el Centro Cultural de la PUCP el martes 19 y domingo 24 de febrero a las 9:00 pm.

El cine y la adrenalina confluyen para dar origen a Free Solo, documental americano que narra la aventura más grande en la historia de un deportista, conquistar sin asistencia la pared de roca conocida como “El Capitán”. La película, protagonizada por Alex Honnold (33), y dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, muestra la experiencia de un intrépido hombre que logra un imposible.

El hombre vence a la naturaleza

Free Solo cuenta la historia del destacado escalador Alex Honnold, atleta del equipo The North Face, quien se prepara física y psicológicamente para intentar una hazaña que nadie ha logrado: sobrevivir la escalada de “El Capitán” sin cuerdas que lo sostengan.

El hecho de conquistar “El Capitán” por parte del deportista, bajo la modalidad solo integral (sin asistencia), se realizó el 3 de junio de 2017 y duró 3 horas y 56 minutos. La película se grabó en la formación rocosa llamada “El Capitán”, que tiene una altura de 900 metros y está ubicada en el “Parque Nacional de Yosemite”, en Estados Unidos.

El documental tiene una duración de 100 minutos y la producción de la misma enfrentó más de un reto por el terreno donde se hizo, el ruido del viento, la imposibilidad de poner un micrófono al deportista, entre otras anécdotas.

El largometraje fue dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, y realizado por National Geographic con el apoyo de The North Face. Desde su estreno, ha recaudado más de 15 millones de dólares en taquilla y es una de las favoritas en las nominaciones de la 91ª ceremonia de entrega de los Premios Óscar, donde compite con: “Hale County This Morning”, “Minding The Gap”, “Of fathers and sons” y “RGB”.

Free Solo se estrenará por primera vez en Lima y tendrá dos únicas funciones, martes 19 y domingo 24 de febrero, a las 9:00 pm, en el Centro Cultural PUCP ubicado en San Isidro. Las entradas estarán a la venta en Joinnus.