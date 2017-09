Antes del estreno de Star Trek: Discovery, Netflix cuáles son los episodios favoritos de los fans de la serie que viajó temerariamente a donde nadie ha llegado antes; ya que, con los 695 episodios de Star Trek en el servicio, podemos determinar cuáles son los que más se vuelven a ver.

Son más de 12 000 fans los que se han pasado más de 536 horas (o 22 días) viendo Star Trek. Los datos de Netflix también indican que el episodio que más veces se ha visto es “Fin del juego” (temporada 7, episodio 24) de Star Trek: Voyager.

Como es de esperarse, los primeros episodios de una serie suelen ser los más vistos. Sin embargo,los resultados indican que aquellos que más se vuelven a ver son donde se presentan a las razas icónicas, a personajes emblemáticos

Netflix también encontró que si bien Stark Trek: The New Generation y la serie original tienen una mayor audiencia, Voyager y Deep Space Nine tienen mayor rango de repetición de capítulos. Muchas personas regresan a ver Voyager pese a las opiniones encontradas sobre esta colección.

Descubre cuáles son los episodios favoritos de los fans de “Star Trek”

La conclusión es que cada parte de la saga muestra algo especial para los fans: La serie original presentó a los klingon, La próxima generación introdujo la plataforma para Espacio profundo nueve y Voyager, Espacio profundo nueve llevó a “Star Trek” al mundo de las historias en serie, y en Voyager se presentó a la primera capitana. Así que ahora, con todos los episodios disponibles en el servicio, los fans pueden decidir cómo y cuándo disfrutar de cada uno de los momentos de la historia.

Pero el viaje a lo desconocido no se detiene ahí: el 25 de septiembre Netflix estrenará en exclusiva Star Trek: Discovery en 188 países (salvo EE. UU. y Canadá), donde se presentará la nueva nave Discovery, además de una nueva tripulación que llevará a extraños nuevos mundos esa visión del futuro que inspiró a toda una generación. ¡Adelante, hacia donde nadie jamás ha ido antes!