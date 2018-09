Cary Fukunaga fue elegido como el director de la nueva película de James Bond

Cary Fukunaga fue elegido como el director de la próxima película de James Bond, convirtiéndose en el primer estadounidense en tomar las riendas de una cinta del agente secreto.

Fukunaga reemplazará a Danny Boyle, quien rechazó continuar trabajando en la que será la vigésimo quinta película de James Bond por “diferencias creativas”.

La noticia fue anunciada a través de la cuenta de Twitter de la saga con el siguiente mensaje: “Michael G. Wilson, Barbara Broccoli y Daniel Craig anuncian que #Bond25 se empezará a filmar en Pinewood Studios el 4 de marzo de 2019, bajo la dirección de Cary Joji Fukunaga, y tendrá como fecha de lanzamiento mundial del 14 de febrero de 2020”.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. ½ pic.twitter.com/Oyzt826sXd

A través de un mensaje difundido por la misma red social, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli expresaron lo siguiente: “Estamos encantados de trabajar con Cary. Su versatilidad e innovación lo convierten en una excelente opción para nuestra próxima aventura en James Bond”.

“We are delighted to be working with Cary. His versatility and innovation make him an excellent choice for our next James Bond adventure," said Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. (2/2)