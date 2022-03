“Animales fantásticos: Los Secretos de Dumbledore” (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), también conocida como Animales Fantásticos 3 llegará a los cines del mundo en abril. Por tal motivo y con la cercanía del estreno, el 29 de marzo en Londres se realizó el estreno mundial de la película, evento que contó con la participación de los actores, Tom Felton (Draco Malfoy) y J.K. Rowling.

Por ello, ya se puede conocer más datos sobre el largometraje que de acuerdo a la crítica es la mejor de la franquicia de Animales Fantásticos y tiene muchas similitudes con las producciones de Harry Potter, por lo épico de sus batallas e impactantes escenas.

Debido a la gran expectativa que genera el estreno de “Animales fantásticos: Los Secretos de Dumbledore”, este 31 de marzo ha iniciado la preventa de entradas paras las funciones de medianoche y así vivir una experiencia llena de magia.

Asimismo, para que empieces a prepararte para esta nueva entrega, a continuación, te contamos más sobre integrantes del grupo que lucha para evitar el ascenso al poder de Gellert Grindelwald.

¿Quiénes conforman el ejército de Dumbledore?

Newt Scamander (Eddie Redmayne)

Es el primer y único Magizoólogo, autor del libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Aunque inicialmente quería mantenerse al margen de la guerra contra Grindelwald, sabe que ya no puede ser solamente un espectador.

Jacob Kowalski (Dan Fogler)

Es un muggle estadounidense que se ha enamorado de Queenie Goldstein, quien decidió unirse al ejército de Grindelwald cegada por promesas que el mago le hizo. A pesar de su condición de no mago, recibirá un regalo especial por parte de Dumbledore para unirse a la lucha.

Eulalie “Lally” Hicks (Jessica Williams)

Esta maga es profesora en Ilvermorny, la Escuela Norteamericana de Magia y Hechicería, y amiga de Albus Dumbledore. Es una gran admiradora del trabajo de Newt y ambos se han escrito desde la publicación del libro Animales Fantásticos.

Theseus Scamander (Callum Turner)

Es el hermano mayor Newt y jefe de la Oficina de Aurores en el Ministerio de Magia británico. Theseus solía preocuparse por su hermano menor, quien frecuentemente se metía en problemas con el ministerio y lo colocaba en situaciones incómodas, pero ahora las cosas han cambiado y se une a la lucha contra Grindelwald.

Bunty Broadacre (Victoria Yeates)

Es la leal asistente de Newt, quien generalmente pasa la mayor parte de su día atendiendo las necesidades de sus criaturas. Ahora, ella se une al equipo encargado de detener a Gindelwald.

Yusuf Kama (William Nadylam)

Es un mago afrofrancés, quien conoció a Newt Scamander en París cuando estaba buscando a Credence. Es medio hermano de Leta Lestrange y culpa a Grindelwald por su muerte.

¿Cuándo se estrena Animales Fantásticos 3 en Perú?

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore llega a las salas de cine del país el 14 de abril 2022.

¿De qué trata Animales Fantásticos 3?

La película que ha sido nombrada por Warner Bros. Pictures como Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) y presenta a un grupo de héroes (compuesto por magos, brujas y un valiente muggle), quienes tiene como misión salvar el mundo de los Magos y No Magos de Grindelwald.

¿Cuándo dura Animales fantásticos 3?

2 horas y 22 minutos.

Ficha técnica de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore

Eddie Redmayne (Newt Scamander)

Jude Law (Albus Dumbledore)

Ezra Miller (Credence)

Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald)

Dan Fogler (Jacob Kowalski)

Alison Sudol (Queenie Goldstein)

Director: David Yates