El próximo 14 de abril, la magia llega nuevamente a los cines gracias al estreno de Animales Fantásticos 3, aunque su nombre es “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore” (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). La película de Warner Bros. Pictures pertenece al universo de Harry Potter.

Este largometraje es uno de los más esperados del 2022 porque través de la historia se podrá conocer más sobre el mundo de la magia y que ha sido creado por J.K. Rowling, quien también participa en el guion de la película.

Por tal motivo, el 31 de marzo empieza la preventa de Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Debido a la expectativa por el largometraje, algunos cines en el país van a ofrecer funciones a medianoche.

¿De qué trata Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore?

La película, también conocida como Animales Fanáticos y Dónde Encontrarlos 3 (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3), presenta a un grupo de héroes (compuesto por magos, brujas y un valiente muggle), quienes tiene como misión salvar el mundo de los Magos y No Magos.

Ficha técnica de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore

Actores:

Eddie Redmayne

Jude Law

Ezra Miller

Mads Mikkelsen

Dan Fogler

Alison Sudol

Director: David Yates

Fecha de estreno: 14 de abril

Duración: 2 horas y 22 minutos

“El juramento de sangre es la encarnación del vínculo entre Gellert y Albus, uno hecho a través de la pasión y la creencia juvenil. Aunque sus vidas han tomado rumbos muy diferentes, siguen conectados y, desde el punto de vista de Albus es enormemente frustrante”, indica Jude Law (Albus Dumbledore) sobre la película.

