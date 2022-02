Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) o también conocida como Animales Fantásticos 3 (Fantastic Beasts 3) es la tercera película del spin off de la saga de Harry Potter. Este largometraje llegará a los cines de todo el mundo en abril, por lo que los fanáticos de esta historia que también forma parte del universo del niño mago se encuentran muy emocionados.

Para que los seguidores de Newt Scamander, Jacob Kowalski, Tina Goldstein, Albus Dumbledore y otros personajes puedan ir preparándose para lo que se viene en el nuevo film, Jude Law (Albus Dumbledore en la producción) a anunciado a través de las redes sociales de la Warner Bros que se lanzará un nuevo tráiler y ya tiene fecha de lanzamiento.

¿Cuándo se estrena un nuevo tráiler de Animales Fantásticos 3?

El avance de Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore se estrenará el jueves 24 de febrero de 2022 y de acuerdo con el actor británico, este video revelará importantes datos que dejarán estupefactos a los fanáticos.

“Esta semana, únete al primer ejército de Dumbledore y demuestra tu amor por el mago. Comparte tu cosplay, fan art, tatuajes, citas favoritas, cualquier cosa relacionada con Dumbledore y descubre el nuevo tráiler de #AnimalesFantásticosLosSecretosDeDumbledore”, comenta Jude Law.

¿Cuál es la sinopsis de Animales Fantásticos 3?

Solamente se sabe que en esta ocasión Newt Scamander y sus amigos deberán enfrentarse (por pedido de Dumbledore) al ejército de Grindelwald (formado en la segunda película) y que los acontecimientos estarían ocurriendo muchos años después de lo sucedido en Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald.

¿Cuándo se estrena Animales Fantásticos 3 en el cine?

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore llegará a los cines el 15 de abril, pero en Perú se estrenará el 14 (un día antes de la fecha mundial).

¿Dónde puedes ver las dos primeras películas de Animales Fantásticos?

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald se encuentran en la plataforma de streaming HBO Max.

¿Cuántas películas de Animales Fantásticos se van a realizar?

J.K. Rowling, creadora de Harry Potter y también de la saga de Animales Fantásticos, ha declarado que serían 5 películas y la última estaría estrenándose en 2026 aproximadamente.