Documental premiado en festival Sundance en ciclo especial en Lima

‘All these sleepless nights’ (Todas esas noches sin dormir), documental realizado por Michal Maczak y ganador en su categoría del festival en el año 2016, se presentará durante el mes de noviembre en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura.

Del 9 al 12 de noviembre la Dirección del Audiovisual, Fonografía y el Centro Cultural del Ministerio de Cultura como parte de su iniciativa de promoción de cine independiente y Soda Films, empresa productora de Al Este de Lima, presentan de manera exclusiva la película documental del reconocido cineasta independiente polaco Michal Maczak.

El documental, ganador del premio Best World Documentary 2016 del prestigioso festival Sundance, sigue a dos jóvenes (Krzysztof y Michal) en su natal Polonia mientras recorren las noches de fiesta, iniciando y terminando relaciones, descubriendo los retos de la adultez en Varsovia.

‘All these sleepless nights’ no es un documental tradicional; la cámara no solo sigue a los jóvenes, de algún modo participa en la película, sumado a la música y la experiencia que genera el hecho de sentir que, en algunas oportunidades, pasa de ser no solo un filme que documenta, sino que interactúa y genera su propia forma de cine.

Como un dato adicional, el filme documental se estrenó apenas en abril de este año en Estados Unidos, en una función muy especial en el teatro Nuart de Los Ángeles, antes de iniciar su proyección en todo su territorio nacional y fue presentado en nuestro país en la sección documental de la más reciente edición del Festival de Cine de Europa Central y Oriental, Al Este de Lima.

Las entradas se pueden adquirir en el mismo Ministerio de Cultura (Avenida Javier Prado 2465, San Borja), 6 soles para estudiantes, jubilados y 8 soles para el público en general.