Christina Applegate, actriz que dio vida a Kelly Bundy en la serie “Matrimonio con hijos”, hizo una emotiva aparición pública al recibir su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood en California, Estados Unidos.

La celebridad de 50 años, que en el mes de agosto reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, estuvo acompañada de sus colegas Katey Sagal, David Faustino, Selma Blair y Linda Cardellini.

“Katey y yo hemos hecho un pulso para ver quien hablaba primero y he perdido”, bromeaba David Faustino al inicio de su discurso en honor a su amiga Applegate. “Alguien que puede interpretar a una persona tan tonta tan bien tiene que ser una actriz muy inteligente y brillante”, comentó el actor en referencia al papel que interpretó su hermana en la ficción.

Por su parte, Katey Sagal también aprovechó su intervención para elogiar a su compañera: “Humildad, humor, fortaleza, gracia, valentía… te he visto llevarlo todo. Has estado muy alto en mi lista de ‘profesores de vida’ desde tus dieciséis años”.

Como parte de este reconocimiento a su trayectoria, la actriz ofreció un emotivo discurso de gratitud hacia sus amistades, a quienes considera su familia.

“Son mi todo. Me encanta que haya empezado con ustedes dos y acabe con ustedes dos. Yo no digo que tengo amigos, tengo familia. Esta gente me cuida, me cuida cada día de mi vida, sin ellos no sé qué haría”, expresó la actriz entre lágrimas.

En otro momento, Christina Applegate hizo un referencia a su enfermedad: “¡Ah! ¡Por cierto! Tengo una enfermedad. ¿Lo han notado? Ni siquiera llevo zapatos… ¡Se supone que se tienen que reír!”.

Esta es la primera aparición pública de Applegate tras revelar que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal. En 2021, la celebridad tuvo que paralizar el rodaje de “Muertos para mí” (Netflix) para someterse al tratamiento.

