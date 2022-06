El exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios decidió pronunciarse luego de que fuera ‘ampayado’ besándose apasionadamente con una joven anfitriona en una discoteca de Chiclayo pese a que actualmente está casado, local nocturno al que acudió junto a Miguel ‘Conejo’ Rebosio.

El deportista dio su descargos al programa “Magaly TV: La Firme” y dejó entrever que la joven con la que protagonizó el ‘ampay’ lo habría ‘sembrado’.

“A mí me han sembrado. Tengo que dar mi descargo también porque no voy a quedar como el malo de la película porque, al final, se aprovecharon, es que ellas sabían a lo que iba, me entiendes”, comentó.

El exintegrante de la selección peruana también afirmó que su comportamiento en dichas imágenes, donde se luce cariñoso con una joven identificada como Ruth Medina, fueron producto del consumo del alcohol.

“No sé cómo llegué ahí, la verdad, pero bueno ya está. (Es mi culpa) porque yo no tenía nada que hacer ahí. Tú sabes que vas a una discoteca a tomar y cuando ya estás con unas copitas encima no mides las cosas, entonces es lo que ha pasado”, acotó.

Lejos de hacer un mea culpa, el ‘Chorri’ Palacios afirmó que se sintió utilizado, ya que solo intentó ser una persona amable. En ese sentido, aseguró que ya conversó con su pareja y todo parece haber quedado en buenos términos. “Yo ya hablé con mi esposa tranquilamente y conversamos porque es parte de”, finalizó.

