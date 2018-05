Zoe Saldaña agradece en Instagram el apoyo de su gente en R. Dominicana

La actriz estadounidense Zoe Saldaña, que recibió ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, agradeció hoy el apoyo recibido a su carrera desde la República Dominicana, de donde es natural su padre.

La protagonista de películas como “Avatar”, Guardians of the Galaxy Y “Star Trek” utilizó su cuenta oficial en la red social Instagram: “Muchísimas gracias a mi gente de República Dominicana por apoyarme constantemente. No lo podría hacer sin ustedes! Los quiero!”.

Zoe Saldaña, de madre puertorriqueña, puso su nombre en la estrella número 2.637 del Paseo de la Fama, algo con lo que soñaba desde pequeña, según reconoció.

Saldaña, que tiene actualmente en cartelera la película “Avengers: Infinity War”, recibió su estrella rodeada de íntimos amigos, como el cineasta James Cameron y la actriz Mila Kunis. EFE