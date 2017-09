Zendaya impacta a sus fans con este consejo tras sufrir de infidelidad

Zendaya se ha caracterizado por ser transparente y decir lo que piensa. A través de su página web, la cantante y actriz abrió su corazón y recordó la vez que sufrió por infidelidad.

“No todos los hombres son perros, todos son diferentes”, mencionó la joven, quien hace un tiempo indicó lo difícil que había sido terminar una relación.

“Sigan su instinto. Si sienten que está sucediendo, probablemente así es y no pueden confiar en alguien. O si sienten algo así, no deberían estar en una relación con esa persona si no confían plenamente en ella”, indicó Zendaya.

“Cuando la gente es joven toma malas decisiones a veces, porque no conocen nada mejor, porque no han vivido lo suficiente. No significa que no saben la diferencia entre el bien y el mal, solo significa que todavía están en la fase experimental de su vida, en la que todavía no han tomado las decisiones correctas”, acotó la popular ‘Michelle’ de ‘Spider-Man: Homecoming.