Zac Efron podría volver a interpretar a ‘Troy Bolton’ en la nueva serie de 'High School Musical'

Después de trece años del estreno de High School Musical (2006), Disney estaría preparando una serie basada en la popular cinta que catapultó a la fama a Zac Efron y Vanessa Hudgens

En septiembre del año pasado se anunció que ‘La casa de Micky Mouse’ estaba preparando el proyecto y que su lanzamiento sería para su nuevo servicio de streaming Disney+, el cual estará habilitado en el año 2020.

Pese a que contará con un elenco completamente nuevo, los fanáticos del clásico musical han especulado que Zac Efron podría volver a interpretar al recordado ‘Troy Bolton’ en esta nueva producción, y para sorpresa de todos, el mismo actor no ha descartado esta posibilidad.

En una reciente entrevista con el portal estadounidense Extra, en la que Zac Efron promocionaba su nueva película de Netflix “Extremely Wicked, Shockingly Evil and VIle”, el artista reconoció que sí podría hacer un cameo en la serie.

“¿Si aparecería en una serie de ‘High School Musical’? Por supuesto… no veo por qué no. No estoy familiarizado con esto, no sabía que había una serie”, contó el actor.

Al dejar abierta la posibilidad, muchos fanáticos en redes sociales han analizado la posibilidad de que ‘Troy Bolton’ sea ahora el entrenador del nuevo equipo de básquet de la escuela; sin embargo, todavía falta esperar la confirmación de la misma producción de Disney+.