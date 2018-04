Yuliett Torres: conoce a la exuberante mexicana que es comparada con Kim Kardashian

Tal vez el nombre no te suene mucho, pero es cuestión de tiempo que empieces a seguirla. Yuliett Torres es la modelo mexicana que tiene encantados a miles en Instagram, donde muchos la han comparado con la celebrity Kim Kardashian.

Natural de Jalisco, México, Juliett Torres crece en popularidad gracias a sus sugerentes fotografías. Y es que la modelo no tiene reparos en mostrar sus atributos, al mismo estilo que la protagonista de Keeping Up with the Kardashians.

Si bien comparar no siempre es agradable, en esta ocasión está permitido hacerlo, pues tanto Yuliett como Kim desbordan sensualidad no solo por posar con diminutas prendas, sino también por hacerlo con las más atrevidas poses.

Hay que decir que en Instagram es sensación por sus fotografías, no obstante, debido a las restricciones de la red social no se destapa del todo como sí lo hace en Twitter ,donde la modelo explota al máximo su sensualidad.